Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (15)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026
(Atualizado às 08:55)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (15)
CAMPEONATO CEARENSE
- 20h30 | Fortaleza x Quixadá | Instagram do @jogadasvm
COPINHA
- 10h | Fortaleza x Itaquaquecetuba | Xsports
- 11h | Internacional x Nacional-SP | CazéTV
- 14h30 | RB Bragantino x Canaã | Xsports
- 15h | Palmeiras x Flamengo-SP | CazéTV
- 15h | Santo André x Ibrachina | Ulisses TV
- 17h | Fluminense x Ituano | CazéTV
- 19h | São Paulo x Operário-PR | Xsports
- 21h30 | Juventude x Botafogo | Xsports
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Hellas Verona x Bologna | ESPN 2 e Disney+
- 16h45 | Como x Milan | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Augsburg x Union Berlin | OneFootball
COPA DO REI
- 17h | Racing Santander x Barcelona | ESPN e Disney+
- 17h | Burgos x Valencia | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu | Premiere
- 19h | Portuguesa-RJ x Botafogo | Premiere
- 21h30 | Vasco x Maricá | ge tv, Sportv e Premiere
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 18h15 | Atlético Tucumán x Progreso | Disney+
- 21h | Olimpia x Colo-Colo | Disney+
CAMPEONATO GOIANO
- 18h30 | Inhumas x Abecat | TV Brasil Central
- 19h30 | Crac x Goiás | Canal GOAT
- 20h40 | Aparecidense x Atlético-GO | TV Brasil Central
CAMPEONATO GAÚCHO
- 19h | Monsoon x Internacional | Sportv e Premiere
CAMPEONATO PAULISTA
- 19h | Botafogo-SP x Noroeste | HBO Max
- 19h30 | RB Bragantino x Corinthians | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 21h45 | São Paulo x São Bernardo | TNT e HBO Max
CAMPEONATO PARANAENSE
- 19h | São Joseense x Cianorte | Canal GOAT
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h30 | Joinville x Criciúma | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ALAGOANO
- 20h | CRB x Murici | SportyNet+ e NN Play
CAMPEONATO POTIGUAR
- 20h | Globo x América-RN | Canal GOAT
