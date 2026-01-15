Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:55)
Jogada
Legenda: Raphinha, jogador do Barcelona, durante partida
Foto: Josep LAGO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (15)

CAMPEONATO CEARENSE

  • 20h30 | Fortaleza x Quixadá | Instagram do @jogadasvm

COPINHA

  • 10h | Fortaleza x Itaquaquecetuba | Xsports
  • 11h | Internacional x Nacional-SP | CazéTV
  • 14h30 | RB Bragantino x Canaã | Xsports
  • 15h | Palmeiras x Flamengo-SP | CazéTV
  • 15h | Santo André x Ibrachina | Ulisses TV
  • 17h | Fluminense x Ituano | CazéTV
  • 19h | São Paulo x Operário-PR | Xsports
  • 21h30 | Juventude x Botafogo | Xsports

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Hellas Verona x Bologna | ESPN 2 e Disney+
  • 16h45 | Como x Milan | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Augsburg x Union Berlin | OneFootball

COPA DO REI

  • 17h | Racing Santander x Barcelona | ESPN e Disney+
  • 17h | Burgos x Valencia | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu | Premiere
  • 19h | Portuguesa-RJ x Botafogo | Premiere
  • 21h30 | Vasco x Maricá | ge tv, Sportv e Premiere

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 18h15 | Atlético Tucumán x Progreso | Disney+
  • 21h | Olimpia x Colo-Colo | Disney+

CAMPEONATO GOIANO

  • 18h30 | Inhumas x Abecat | TV Brasil Central
  • 19h30 | Crac x Goiás | Canal GOAT
  • 20h40 | Aparecidense x Atlético-GO | TV Brasil Central

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 19h | Monsoon x Internacional | Sportv e Premiere

CAMPEONATO PAULISTA

  • 19h | Botafogo-SP x Noroeste | HBO Max
  • 19h30 | RB Bragantino x Corinthians | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 21h45 | São Paulo x São Bernardo | TNT e HBO Max

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 19h | São Joseense x Cianorte | Canal GOAT

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h30 | Joinville x Criciúma | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ALAGOANO

  • 20h | CRB x Murici | SportyNet+ e NN Play

CAMPEONATO POTIGUAR

  • 20h | Globo x América-RN | Canal GOAT
