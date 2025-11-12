Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:24)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (12)
MUNDIAL SUB-17
- 13h30 | EUA x Alemanha | FIFA+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 14h45 | Barcelona x OH Leuven | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h45 | Bayern de Munique x Arsenal | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Manchester United x PSG | ESPN e Disney+
- 17h | Atlético de Madrid x Juventus | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Benfica x Twente | Disney+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 15h | Taubaté x RB Bragantino | Paulistão (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO SUB-20
- 15h | Ferroviária x São Paulo | Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)
COPA DO BRASIL SUB-20
- 15h | Atlético-MG x Sport | Sportv
- 17h30 | Fortaleza x São Paulo | Sportv
BRASILEIRÃO
- 20h30 | Atlético-MG x Fortaleza | Sportv e Premiere
