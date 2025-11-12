Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:24)
Jogada
Legenda: Hulk comemora gol durante jogo do Atlético-MG
Foto: Pedro Souza / Atlético

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (12)

MUNDIAL SUB-17

  • 13h30 | EUA x Alemanha | FIFA+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 14h45 | Barcelona x OH Leuven | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h45 | Bayern de Munique x Arsenal | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Manchester United x PSG | ESPN e Disney+
  • 17h | Atlético de Madrid x Juventus | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Benfica x Twente | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 15h | Taubaté x RB Bragantino | Paulistão (YouTube)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO SUB-20

  • 15h | Ferroviária x São Paulo | Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 15h | Atlético-MG x Sport | Sportv
  • 17h30 | Fortaleza x São Paulo | Sportv

BRASILEIRÃO

  • 20h30 | Atlético-MG x Fortaleza | Sportv e Premiere
