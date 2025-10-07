Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)
Confira jogos de basquete ao vivo da NBA 2025/2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:05)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7), NA NBA
- 20h | Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers | NBA League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves | NBA League Pass
