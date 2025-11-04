Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (4), NA NBA
- 21h30 | Toronto Raptors x Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | Atlanta Hawks x Orlando Magic | Amazon Prime Video
- 22h | Chicago Bulls x Philadelphia 76ers | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets | League Pass
- 0h | Golden State Warriors x Phoenix Suns | League Pass
- 1h | Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder | Amazon Prime Video
