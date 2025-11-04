Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dejounte Murray, atleta do Atlanta Hawks.
Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (4), NA NBA

  • 21h30 | Toronto Raptors x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 22h | Atlanta Hawks x Orlando Magic | Amazon Prime Video
  • 22h | Chicago Bulls x Philadelphia 76ers | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets | League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x Phoenix Suns | League Pass
  • 1h | Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder | Amazon Prime Video
Assuntos Relacionados
Dejounte Murray

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 9 minutos
imagem mostra torcedores

Jogada

Fortaleza divulga horário do treino aberto antes do Clássico-Rei

Objetivo é criar ambiente de festa antes do clássico.

Redação Há 15 minutos
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Slavia Praga x Arsenal na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, conversando com jogadores no Castelão

Jogada

Bastidores: a mensagem de Condé ao elenco do Ceará para a reta final da Série A

Treinador celebrou a vitória do Vovô sobre o Fluminense, na Arena Castelão

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará, no gramado do Castelão

Jogada

Bastidores: presidente do Ceará vibra após vitória e projeta reta final decisiva na Série A

Vídeo de fala de João Paulo Silva no vestiário do Castelão foi divulgado pelo Vovô

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025