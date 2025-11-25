Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (25) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (25), NA NBA
- 23h30 | Washington Wizards x Atlanta Hawks | League Pass
- 22h | Philadelphia 76ers x Orlando Magic | Prime Video, League Pass
- 1h | Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers | Prime Video, League Pass
