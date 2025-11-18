Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)

Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Goga Bitadze, jogador do Orlando Magic, durante jogo da NBA
Foto: Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (18) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (18), NA NBA

  • 21h30 | Orlando Magic x Golden State Warriors | Prime Video e League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Boston Celtics | League Pass
  • 21h30 | Atlanta Hawks x Detroit Pistons | League Pass
  • 21h30 | San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 0h30 | Los Angeles Lakers x Utah Jazz | Prime Video e League Pass
  • 1h | Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks | League Pass
