Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)
Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (18) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (18), NA NBA
- 21h30 | Orlando Magic x Golden State Warriors | Prime Video e League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Boston Celtics | League Pass
- 21h30 | Atlanta Hawks x Detroit Pistons | League Pass
- 21h30 | San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies | League Pass
- 0h30 | Los Angeles Lakers x Utah Jazz | Prime Video e League Pass
- 1h | Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks | League Pass
