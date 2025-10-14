Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:43)
Jogada
Legenda: Jogador do Milwaukee Bucks fazendo uma cesta
Foto: KATE FRESE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (14) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (14), NA NBA

  • 20h | Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers | NBA League Pass
  • 21h | Houston Rockets x New Orleans Pelicans | NBA League Pass
  • 21h | Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks | NBA League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Denver Nuggets | NBA League Pass
  • 23h | Golden State Warriors x Portland Trail Blazers | NBA League Pass
  • 23h | Los Angeles Lakers x Phoenix Suns | NBA League Pass
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo

Redação Há 13 minutos

Jogada

Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada

Redação Há 14 minutos
Jogador do Milwaukee Bucks fazendo uma cesta

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Imagem do atacante português Cristiano Ronaldo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025

Daniel Farias 14 de Outubro de 2025
corte marcelo paz

Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025
Brasil perde amistoso de virada para o Japão com falhas de Fabrício Bruno

Jogada

Vexame: Brasil perde amistoso de virada para o Japão com falhas de Fabrício Bruno

As duas equipes jogaram em Tóquio em amistoso na Data Fifa

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025