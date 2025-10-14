Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:43)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (14) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (14), NA NBA
- 20h | Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers | NBA League Pass
- 21h | Houston Rockets x New Orleans Pelicans | NBA League Pass
- 21h | Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks | NBA League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Denver Nuggets | NBA League Pass
- 23h | Golden State Warriors x Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 23h | Los Angeles Lakers x Phoenix Suns | NBA League Pass
