Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA
Foto: ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (11) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (11), NA NBA

  • 21h30 | New York Knicks x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
  • 22h | Philadelphia 76ers x Boston Celtics | League Pass
  • 23h | Utah Jazz x Indiana Pacers | League Pass
  • 0h30 | LA Clippers x Atlanta Hawks | League Pass
  • 1h | Sacramento Kings x Denver Nuggets | Amazon Prime Video
