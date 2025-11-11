Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (11) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (11), NA NBA
- 21h30 | New York Knicks x Memphis Grizzlies | League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Toronto Raptors | League Pass
- 22h | Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
- 22h | Philadelphia 76ers x Boston Celtics | League Pass
- 23h | Utah Jazz x Indiana Pacers | League Pass
- 0h30 | LA Clippers x Atlanta Hawks | League Pass
- 1h | Sacramento Kings x Denver Nuggets | Amazon Prime Video
