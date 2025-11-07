Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:40)
Jogada
Legenda: O San Antonio Spurs entra em quadra nesta quarta-feira (31)
Foto: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (7), NA NBA

  • 21h | Orlando Magic x Boston Celtics | League Pass
  • 21h | Washington Wizards x Cleveland Cavaliers | League Pass
  • 21h30 | Atlanta Hawks x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Detroit Pistons | League Pass
  • 21h30 | San Antonio Spurs x Houston Rockets | Amazon Prime Video
  • 22h | Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks | League Pass
  • 22h | Miami Heat x Charlotte Hornets | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Chicago Bulls | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Utah Jazz | League Pass
  • 0h | Denver Nuggets x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
  • 0h | Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder | League Pass
Assuntos Relacionados

Jogada

Tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026 é definida; veja estreias dos clubes

Estadual começa no dia 6 de janeiro, mas Vovô e Leão só estreiam no dia 11, na 2ª rodada

Vladimir Marques Há 28 minutos
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
al hilal

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
jogador

Jogada

Pedro Henrique destaca foco do Ceará diante do Corinthians: 'Temos que ir preparados'

Equipes se enfrentam no dmingo.

Crisneive Silveira 07 de Novembro de 2025

Jogada

Ceará tem a 6ª maior torcida da cidade do Rio de Janeiro em pesquisa; Veja números

Pesquisa foi realizada nos dias 3 e 4 de novembro de 2025

Redação 07 de Novembro de 2025
Foto de Lucas Mugni na derrota do Ceará para o Corinthians

Jogada

TV Verdes Mares transmite jogo do Ceará contra o Corinthians pela Série A

Equipes se enfrentam na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025

Daniel Farias 07 de Novembro de 2025