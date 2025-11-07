Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (7), NA NBA
- 21h | Orlando Magic x Boston Celtics | League Pass
- 21h | Washington Wizards x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 21h30 | Atlanta Hawks x Toronto Raptors | League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Detroit Pistons | League Pass
- 21h30 | San Antonio Spurs x Houston Rockets | Amazon Prime Video
- 22h | Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks | League Pass
- 22h | Miami Heat x Charlotte Hornets | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Chicago Bulls | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves x Utah Jazz | League Pass
- 0h | Denver Nuggets x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
- 0h | Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder | League Pass
