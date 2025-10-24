Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24), NA NBA
19h30 | Toronto Raptors x Milwaukee Bucks | League Pass
20h | Orlando Magic x Atlanta Hawks | League Pass
20h30 | Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers | League Pass
20h30 | New York Knicks x Boston Celtics | Amazon Prime Video
21h | Houston Rockets x Detroit Pistons | League Pass
21h | New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs | League Pass
21h | Memphis Grizzlies x Miami Heat | League Pass
21h30 | Dallas Mavericks x Washington Wizards | League Pass
23h | Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves | Amazon Prime Video
23h | Portland Trail Blazers x Golden State Warriors | League Pass
23h | Sacramento Kings x Utah Jazz | League Pass
23h30 | Los Angeles Clippers x Phoenix Suns | League Pass