Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24), NA NBA

19h30 | Toronto Raptors x Milwaukee Bucks | League Pass
20h | Orlando Magic x Atlanta Hawks | League Pass
20h30 | Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers | League Pass
20h30 | New York Knicks x Boston Celtics | Amazon Prime Video
21h | Houston Rockets x Detroit Pistons | League Pass
21h | New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs | League Pass
21h | Memphis Grizzlies x Miami Heat | League Pass
21h30 | Dallas Mavericks x Washington Wizards | League Pass
23h | Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves | Amazon Prime Video
23h | Portland Trail Blazers x Golden State Warriors | League Pass
23h | Sacramento Kings x Utah Jazz | League Pass
23h30 | Los Angeles Clippers x Phoenix Suns | League Pass

Assuntos Relacionados
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias Há 13 minutos
Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado

Jogada

Ceará viaja em voo fretado para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e novidades

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 32 minutos

Jogada

Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques Há 38 minutos
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre duas forças do futebol da Arábia Saudita

Daniel Farias Há 43 minutos
Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP do México: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo

Daniel Farias Há 59 minutos
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Denis Shapovalov no ATP 500 da Basileia: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto das quartas de final da competição de tênis

Daniel Farias Há 1 hora