Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (9)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cleveland Cavaliers entra em quadra na noite desta segunda-feira (9) na NBA
Foto: divulgação / Cleveland Cavaliers

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (9) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming.

Diário do Nordeste lista as partidas, onde assistir cada uma e os respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (9), NA NBA

21h | Detroit Pistons x Charlotte Hornets | YouTube NBA Brasil
21h30 | Chicago Bulls x Brooklyn Nets | League Pass
21h30 | Utah Jazz x Miami Heat | League Pass
21h30 | Milwaukee Bucks x Orlando Magic | ESPN 2, Disney+
22h | Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves | League Pass
22h | Sacramento Kings x New Orleans Pelicans | League Pass
23h | Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets | League Pass

