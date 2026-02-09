Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (9)

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (9) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming.

O Diário do Nordeste lista as partidas, onde assistir cada uma e os respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (9), NA NBA

21h | Detroit Pistons x Charlotte Hornets | YouTube NBA Brasil

21h30 | Chicago Bulls x Brooklyn Nets | League Pass

21h30 | Utah Jazz x Miami Heat | League Pass

21h30 | Milwaukee Bucks x Orlando Magic | ESPN 2, Disney+

22h | Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves | League Pass

22h | Sacramento Kings x New Orleans Pelicans | League Pass

23h | Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets | League Pass