Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (9)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (9)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 13h | Shabab Al Ahli x Al Hilal | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Gençlerbirligi | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Atalanta x Cremonese | Xsports e Disney+
- 16h45 | Roma x Cagliari | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h45 | Famalicão x AVS | Disney+
- 17h45 | Porto x Sporting | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Racing Santander x Mirandés | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Villarreal x Espanyol | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Sheffield United x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Quixadá x Maranguape | FCF TV
- 19h | Tirol x Maracanã | FCF TV
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h15 | Estudiantes x Deportivo Riestra | Disney+
- 21h30 | Estudiantes de Río Cuarto x Independiente Rivadavia | Disney+
CAMPEONATO PARAIBANO
- 19h30 | Serra Branca x Nacional de Patos | Canal GOAT
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Cerro x Danubio | Disney+
CAMPEONATO GAÚCHO
- 20h | Juventude x São José-RS | Sportv e Premiere
Assuntos Relacionados