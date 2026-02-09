Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (9)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (9)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

13h | Shabab Al Ahli x Al Hilal | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

14h | Fenerbahçe x Gençlerbirligi | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 | Atalanta x Cremonese | Xsports e Disney+

16h45 | Roma x Cagliari | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

15h45 | Famalicão x AVS | Disney+

17h45 | Porto x Sporting | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

16h30 | Racing Santander x Mirandés | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Villarreal x Espanyol | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

17h | Sheffield United x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO CEARENSE

19h | Quixadá x Maranguape | FCF TV

19h | Tirol x Maracanã | FCF TV

CAMPEONATO ARGENTINO

19h15 | Estudiantes x Deportivo Riestra | Disney+

21h30 | Estudiantes de Río Cuarto x Independiente Rivadavia | Disney+

CAMPEONATO PARAIBANO

19h30 | Serra Branca x Nacional de Patos | Canal GOAT

CAMPEONATO URUGUAIO

20h | Cerro x Danubio | Disney+

CAMPEONATO GAÚCHO