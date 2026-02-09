Super Bowl: atletas do Seattle Seahawks receberão jóias e premiação milionária; veja valor

O Seattle Seahawks venceu o New England Patriots no Super Bowl LX e sagrou-se o grande campeão da temporada 2025/2026 da National Football League (NFL), liga dos Estados Unidos de futebol americano e principal torneio da modalidade no mundo.

Com a conquista, o quarterback Sam Darnold e seus companheiros de equipe garantem uma premiação significativa. Apesar da NFL não dar uma premiação para os clubes, os jogadores são bonificados com uma quantia em dinheiro e jóias.

De acordo com a imprensa norte-americana, um acordo coletivo da liga garante aos jogadores do time campeão uma premiação de 171 mil dólares, o que equivale atualmente a aproximadamente R$ 889 mil, na cotação entre o dólar e o real.

Além disso, cada jogador também receberá um anel de campeão. A estimativa é de que cada jóia valha entre 30 e 50 mil dólares, o que equivale atualmente a aproximadamente entre R$ 155,97 mil e R$ 259,95 mil, na cotação entre o dólar e o real.

PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO SUPER BOWL