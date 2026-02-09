Super Bowl: atletas do Seattle Seahawks receberão jóias e premiação milionária; veja valor
Jogadores do Seahawks embolsam cerca de R$ 1,1 milhão cada entre prêmio em dinheiro e anel de campeão
O Seattle Seahawks venceu o New England Patriots no Super Bowl LX e sagrou-se o grande campeão da temporada 2025/2026 da National Football League (NFL), liga dos Estados Unidos de futebol americano e principal torneio da modalidade no mundo.
Com a conquista, o quarterback Sam Darnold e seus companheiros de equipe garantem uma premiação significativa. Apesar da NFL não dar uma premiação para os clubes, os jogadores são bonificados com uma quantia em dinheiro e jóias.
De acordo com a imprensa norte-americana, um acordo coletivo da liga garante aos jogadores do time campeão uma premiação de 171 mil dólares, o que equivale atualmente a aproximadamente R$ 889 mil, na cotação entre o dólar e o real.
Além disso, cada jogador também receberá um anel de campeão. A estimativa é de que cada jóia valha entre 30 e 50 mil dólares, o que equivale atualmente a aproximadamente entre R$ 155,97 mil e R$ 259,95 mil, na cotação entre o dólar e o real.
PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO SUPER BOWL
- Prêmio em dinheiro (por jogador): U$ 171 mil (R$ 889 mil)
- Anel de campeão (por jogador): U$ 30 mil - U$ 50 mil (R$ 156 mil - R$ 260 mil)
- TOTAL: U$ 201 mil - U$ 221 mil (R$ 1,045 milhão - R$ 1,15 milhão)