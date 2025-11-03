Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (3)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (3) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (3), NA NBA
- 21h | Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
- 21h | Indiana Pacers x Milwaukee Bucks | League Pass
- 21h30 | Boston Celtics x Utah Jazz | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Washington Wizards | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Dallas Mavericks | League Pass
- 22h | Memphis Grizzlies x Detroit Pistons | League Pass
- 23h | Denver Nuggets x Sacramento Kings | League Pass
- 0h | Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers | League Pass
- 0h30 | LA Clippers x Miami Heat | Prime Video e League Pass
Assuntos Relacionados