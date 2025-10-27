Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25
Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27), NA NBA

  • 20h | Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers | Disney+
  • 20h | Philadelphia 76ers x Orlando Magic | League Pass
  • 21h | Chicago Bulls x Atlanta Hawks | League Pass
  • 21h | Houston Rockets x Brooklyn Nets | League Pass
  • 21h | New Orleans Pelicans x Boston Celtics | League Pass
  • 21h | San Antonio Spurs x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h30 | Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder | League Pass
  • 22h | Utah Jazz x Phoenix Suns | League Pass
  • 22h30 | Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets | Disney+
  • 23h | Golden State Warriors x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 23h30 | Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers | League Pass
Assuntos Relacionados
Montagem de fotos de torcedores de Flamengo e Fortaleza na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza tem lucro milionário com bilheteria de jogo contra o Flamengo; veja valor

Renda foi dez vezes maior que último jogo em casa; visitantes renderam 76% do valor

Daniel Farias Há 50 minutos
Foto de Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
jogadores

Jogada

Santos empata com o Botafogo e duelo com o Fortaleza ganha clima de decisão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela Série A

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025
tenista

Jogada

João Fonseca faz história e conquista primeiro título de ATP 500 para o Brasil; veja premiação

Tenista brasileiro derrotou espanhol Alejandro Fokina

Redação 26 de Outubro de 2025