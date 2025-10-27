Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27), NA NBA
- 20h | Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers | Disney+
- 20h | Philadelphia 76ers x Orlando Magic | League Pass
- 21h | Chicago Bulls x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h | Houston Rockets x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h | New Orleans Pelicans x Boston Celtics | League Pass
- 21h | San Antonio Spurs x Toronto Raptors | League Pass
- 21h30 | Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder | League Pass
- 22h | Utah Jazz x Phoenix Suns | League Pass
- 22h30 | Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets | Disney+
- 23h | Golden State Warriors x Memphis Grizzlies | League Pass
- 23h30 | Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers | League Pass
