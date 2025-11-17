Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA
Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (17) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista abaixo os confrontos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (17), NA NBA

  • 21h | Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers | ESPN 4 e Disney+
  • 21h | Indiana Pacers x Detroit Pistons | League Pass
  • 21h | Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers | League Pass
  • 21h30 | New York Knicks x Miami Heat | League Pass
  • 21h30 | Charlotte Hornets x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h | Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 23h | Chicago Bulls x Denver Nuggets | League Pass
