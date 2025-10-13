Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:13)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (13) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (13), NA NBA
- 19h | Miami Heat x Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 20h | San Antonio Spurs x Indiana Pacers | NBA League Pass
- 20h30 | Washington Wizards x New York Knicks | NBA League Pass
- 21h | Guangzhou Loong Lions x Minnesota Timberwolves | NBA League Pass
- 22h | Dallas Mavericks x Utah Jazz | NBA League Pass
