Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Joel Embiid, jogador do Philadelphia 76ers, durante jogo da NBA
Foto: TIM NWACHUKWU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (24), NA NBA

  • 14h | Charlotte Hornets x Washington Wizards | League Pass
  • 17h | Philadelphia 76ers x New York Knicks | ESPN 2 e Disney+
  • 19h30 | Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors | ESPN 2 e Disney+
  • 21h | Orlando Magic x Cleveland Cavaliers | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Boston Celtics | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers | ESPN 2 e Disney+
  • 23h30 | Utah Jazz x Miami Heat | League Pass
