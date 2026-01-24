Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (24)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (24), NA NBA
- 14h | Charlotte Hornets x Washington Wizards | League Pass
- 17h | Philadelphia 76ers x New York Knicks | ESPN 2 e Disney+
- 19h30 | Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors | ESPN 2 e Disney+
- 21h | Orlando Magic x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Boston Celtics | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers | ESPN 2 e Disney+
- 23h30 | Utah Jazz x Miami Heat | League Pass
Assuntos Relacionados