Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (1º)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (1º) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (1º), NA NBA
- 18h | Milwaukee Bucks x Sacramento Kings | ESPN 2 e Disney+
- 19h | Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 20h | Indiana Pacers x Golden State Warriors | League Pass
- 20h | Washington Wizards x Orlando Magic | League Pass
- 21h | Boston Celtics x Houston Rockets | Disney+
- 23h | Detroit Pistons x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
