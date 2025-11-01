Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (1º)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:34)
Jogada
Legenda: Killian Hayes, jogador do Detroit Pistons, durante jogo da NBA
Foto: CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (1º) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (1º), NA NBA

  • 18h | Milwaukee Bucks x Sacramento Kings | ESPN 2 e Disney+
  • 19h | Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 20h | Indiana Pacers x Golden State Warriors | League Pass
  • 20h | Washington Wizards x Orlando Magic | League Pass
  • 21h | Boston Celtics x Houston Rockets | Disney+
  • 23h | Detroit Pistons x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
