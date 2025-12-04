Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4), NA NBA
- 21h | Philadelphia 76ers x Golden State Warriors | VIVO
- 21h | Washington Wizards x Boston Celtics | League Pass
- 21h30 | Toronto Raptors x Los Angeles Lakers | Prime Video e League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Utah Jazz | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves | League Pass
