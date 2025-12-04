Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Scottie Barnes, jogador do Toronto Raptors, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25
Foto: Vaughn Ridley / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4), NA NBA

  • 21h | Philadelphia 76ers x Golden State Warriors | VIVO
  • 21h | Washington Wizards x Boston Celtics | League Pass
  • 21h30 | Toronto Raptors x Los Angeles Lakers | Prime Video e League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Utah Jazz | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves | League Pass
