Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O San Antonio Spurs entra em quadra nesta quarta-feira (31)
Foto: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (30) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (30), NA NBA

  • 20h | Charlotte Hornets x Orlando Magic | League Pass
  • 21h | Milwaukee Bucks x Golden State Warriors | League Pass
  • 21h | Oklahoma City Thunder x Washington Wizards | League Pass
  • 21h30 | San Antonio Spurs x Miami Heat | Amazon Prime Video
Assuntos Relacionados
Foto de Vina, jogador do Ceará, durante jogo contra o Fluminense na Série A 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Fluminense?

Probabilidades foram atualizadas depois do Vovô perder para o Fluminense no Maracanã

Daniel Farias Há 48 minutos
Foto de Da'Shawn Hand durante Jacksonville Jaguars x Miami Dolphins

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores do Palmeiras comemoram gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Árbitro Flávio Rodrigues de Souza

Jogada

Árbitro assumiu erro crucial na derrota do Ceará para o Fluminense, diz Richardson

Volante contou que Flávio Rodrigues de Souza assumiu marcação errada no intervalo da partida

Brenno Rebouças 29 de Outubro de 2025
Lucho Acosta em ação pelo Fluminense

Jogada

Fluminense tem dois suspensos para jogo contra Ceará na Arena Castelão; veja

As equipes se enfrentam de novo neste domingo (2), pela Série A

Alexandre Mota 29 de Outubro de 2025