Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (30) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (30), NA NBA
- 20h | Charlotte Hornets x Orlando Magic | League Pass
- 21h | Milwaukee Bucks x Golden State Warriors | League Pass
- 21h | Oklahoma City Thunder x Washington Wizards | League Pass
- 21h30 | San Antonio Spurs x Miami Heat | Amazon Prime Video
