Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:33)
Jogada
Legenda: Curry entra em quadra com o Golden State Warriors
Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (8) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8), NA NBA

  • 20h30 | San Antonio Spurs x Miami Heat | NBA League Pass
  • 21h | Utah Jazz x Houston Rockets | NBA League Pass
  • 21h | Boston Celtics x Memphis Grizzlies | NBA League Pass
  • 23h | Portland Trail Blazers x Golden State Warriors | NBA League Pass
  • 23h | Toronto Raptors x Sacramento Kings | NBA League Pass
