Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:33)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (8) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8), NA NBA
- 20h30 | San Antonio Spurs x Miami Heat | NBA League Pass
- 21h | Utah Jazz x Houston Rockets | NBA League Pass
- 21h | Boston Celtics x Memphis Grizzlies | NBA League Pass
- 23h | Portland Trail Blazers x Golden State Warriors | NBA League Pass
- 23h | Toronto Raptors x Sacramento Kings | NBA League Pass
