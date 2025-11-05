Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (5)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (5) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (5), NA NBA
- 21h | Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers | League Pass
- 21h | Detroit Pistons x Utah Jazz | League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h30 | Boston Celtics x Washington Wizards | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
- 22h | Memphis Grizzlies x Houston Rockets | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Denver Nuggets x Miami Heat | League Pass
- 0h | Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs | ESPN 2 e Disney+
- 0h | Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder | League Pass
- 0h | Sacramento Kings x Golden State Warriors | League Pass
