Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Jogada
Legenda: Luka Doncic comandou o Lakers na vitória sobre o rival
Foto: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (29), NA NBA

  • 19h30 | Toronto Raptors x Houston Rockets | League Pass
  • 20h | Boston Celtics x Cleveland Cavaliers | ESPN e Disney+
  • 20h | Detroit Pistons x Orlando Magic | League Pass
  • 20h30 | Brooklyn Nets x Atlanta Hawks | League Pass
  • 21h | Chicago Bulls x Sacramento Kings | League Pass
  • 21h30 | Dallas Mavericks x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Utah Jazz x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | Denver Nuggets x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 22h30 | Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers | ESPN e Disney+
  • 23h | Phoenix Suns x Memphis Grizzlies | League Pass
