Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (28)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:56)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (28) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (28), NA NBA
- 21h: Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers - ESPN e Disney+
- 22h30: Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves - Vivo
- 23h30: Houston Rockets x San Antonio Spurs - ESPN e Disney+
- 00h: Utah Jazz x Los Angeles Clippers - Prime Video
