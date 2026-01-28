Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (28)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:56)
Jogada
Legenda: Kevin Durant é o principal astro do Houston Rockets
Foto: divulgação / Houston Rockets

agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (28) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (28), NA NBA

  • 21h: Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers - ESPN e Disney+
  • 22h30: Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves - Vivo
  • 23h30: Houston Rockets x San Antonio Spurs - ESPN e Disney+
  • 00h: Utah Jazz x Los Angeles Clippers - Prime Video
