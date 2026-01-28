Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:44)
Jogada
Legenda: Atual campeão brasileiro, o Flamengo estreia na Série A de 2026 contra o São Paulo
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (28)

MUNDIAL DE CLUBES FEMININO

  • 09h30 | Gotham FC (F) x Corinthians (F) | CazéTV
  • 15h | Arsenal (F) x Asfar (F) | CazéTV

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h20 | Al-Najma x Al-Riyadh | Canal GOAT
  • 14h30 | Al-Ahli x Al-Ettifaq | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 15h | Maguary x Sport | TV FPF Betnacional e Canal GOAT
  • 16h | Santa Cruz x Jaguar | Canal GOAT
  • 16h | Decisão x Vitória-PE | TV FPF Betnacional
  • 20h | Náutico x Retrô | Canal GOAT

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 15h30 | Princesa x Amazonas | N Sports
  • 15h30 | São Raimundo x Manauara | N Sports

CHAMPIONS LEAGUE

  • 17h | Benfica x Real Madrid | TNT e HBO Max
  • 17h | PSG x Newcastle | Space e HBO Max
  • 17h | Barcelona x Copenhagen | HBO Max
  • 17h | Napoli x Chelsea | HBO Max
  • 17h | Manchester City x Galatasaray | HBO Max
  • 17h | Liverpool x Qarabag | HBO Max
  • 17h | Borussia Dortmund x Inter de Milão | HBO Max
  • 17h | Athletic Bilbao x Sporting | HBO Max
  • 17h | PSV x Bayern de Munique | HBO Max
  • 17h | Arsenal x Kairat Almaty | HBO Max
  • 17h | Monaco x Juventus | HBO Max
  • 17h | Atlético de Madrid x Bodo/Glimt | HBO Max
  • 17h | Eintracht Frankfurt x Tottenham | HBO Max
  • 17h | Union Saint-Gilloise x Atalanta | HBO Max
  • 17h | Ajax x Olympiacos | HBO Max
  • 17h | Club Brugge x Olympique de Marseille | HBO Max
  • 17h | Bayer Leverkusen x Villarreal | HBO Max
  • 17h | Pafos x Slavia Praga | HBO Max

CAMPEONATO GOIANO

  • 18h30 | Atlético-GO x Inhumas | TV Brasil Central

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

  • 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Sportv e Premiere
  • 19h | Internacional x Athletico-PR | Premiere
  • 19h | Coritiba x RB Bragantino | Premiere
  • 19h | Vitória x Remo | Premiere
  • 19h30 | Fluminense x Grêmio | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h | Corinthians x Bahia | Premiere
  • 20h | Chapecoense x Santos | Premiere
  • 21h30 | São Paulo x Flamengo | Globo, Premiere e ge tv

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Racing x Rosário Central | ESPN 3 e Disney+
  • 20h | River Plate x Gimnasia La Plata | ESPN 4 e Disney+
  • 22h15 | Estudiantes x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Maranguape x Maracanã | FCFTV

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 19h30 | Botafogo-PB x Pombal | Canal GOAT
Assuntos Relacionados
Kevin Durant em ação no Houston Rockets

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (28)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Alexandre Mota Há 27 minutos
Atleta do Flamengo comemora gol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026

Alexandre Mota Há 47 minutos
jogadores

Jogada

Iguatu e Horizonte terminam rodada da segunda fase do Cearense com empate

Equipes se enfrentaram no Estádio Morenão

Crisneive Silveira 27 de Janeiro de 2026
Herrera marcou um gol na vitória do Fortaleza

Jogada

Fortaleza supera entrave e venda de Herrera ao Bragantino deve avançar

Leão espera fechar a venda do jogador por R$ 24 milhões

Fernanda Alves e Vladimir Marques 27 de Janeiro de 2026
Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza sem custos

Jogada

Diogo Barbosa recusa proposta de rescisão e Fortaleza envia segunda alternativa de negociação

Fortaleza enviou uma segunda proposta e aguarda um posicionamento de Barbosa

Fernanda Alves 27 de Janeiro de 2026
Alex Amorim atuou em seis jogos pela equipe profissional do Fortaleza

Jogada

Fortaleza pode ganhar R$ 33 milhões com venda de joia da base para time italiano

Fortaleza tem 50% dos direitos do jogador

Fernanda Alves 27 de Janeiro de 2026