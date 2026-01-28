Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (28)
MUNDIAL DE CLUBES FEMININO
- 09h30 | Gotham FC (F) x Corinthians (F) | CazéTV
- 15h | Arsenal (F) x Asfar (F) | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h20 | Al-Najma x Al-Riyadh | Canal GOAT
- 14h30 | Al-Ahli x Al-Ettifaq | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 15h | Maguary x Sport | TV FPF Betnacional e Canal GOAT
- 16h | Santa Cruz x Jaguar | Canal GOAT
- 16h | Decisão x Vitória-PE | TV FPF Betnacional
- 20h | Náutico x Retrô | Canal GOAT
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 15h30 | Princesa x Amazonas | N Sports
- 15h30 | São Raimundo x Manauara | N Sports
CHAMPIONS LEAGUE
- 17h | Benfica x Real Madrid | TNT e HBO Max
- 17h | PSG x Newcastle | Space e HBO Max
- 17h | Barcelona x Copenhagen | HBO Max
- 17h | Napoli x Chelsea | HBO Max
- 17h | Manchester City x Galatasaray | HBO Max
- 17h | Liverpool x Qarabag | HBO Max
- 17h | Borussia Dortmund x Inter de Milão | HBO Max
- 17h | Athletic Bilbao x Sporting | HBO Max
- 17h | PSV x Bayern de Munique | HBO Max
- 17h | Arsenal x Kairat Almaty | HBO Max
- 17h | Monaco x Juventus | HBO Max
- 17h | Atlético de Madrid x Bodo/Glimt | HBO Max
- 17h | Eintracht Frankfurt x Tottenham | HBO Max
- 17h | Union Saint-Gilloise x Atalanta | HBO Max
- 17h | Ajax x Olympiacos | HBO Max
- 17h | Club Brugge x Olympique de Marseille | HBO Max
- 17h | Bayer Leverkusen x Villarreal | HBO Max
- 17h | Pafos x Slavia Praga | HBO Max
CAMPEONATO GOIANO
- 18h30 | Atlético-GO x Inhumas | TV Brasil Central
SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
- 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Sportv e Premiere
- 19h | Internacional x Athletico-PR | Premiere
- 19h | Coritiba x RB Bragantino | Premiere
- 19h | Vitória x Remo | Premiere
- 19h30 | Fluminense x Grêmio | Record, CazéTV e Premiere
- 20h | Corinthians x Bahia | Premiere
- 20h | Chapecoense x Santos | Premiere
- 21h30 | São Paulo x Flamengo | Globo, Premiere e ge tv
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Racing x Rosário Central | ESPN 3 e Disney+
- 20h | River Plate x Gimnasia La Plata | ESPN 4 e Disney+
- 22h15 | Estudiantes x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Maranguape x Maracanã | FCFTV
CAMPEONATO PARAIBANO
- 19h30 | Botafogo-PB x Pombal | Canal GOAT
