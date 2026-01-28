Diário do Nordeste
Fortaleza oficializa saída de Marcelo Boeck após nove temporadas no clube

Ídolo como goleiro, era agora assessor executivo do futebol

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:56)
Jogada
Legenda: Marcelo Boeck atuou no Fortaleza como goleiro e também no departamento de futebol
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube comunicou a saída de Marcelo Boeck do departamento de futebol tricolor. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o ex-goleiro e ídolo do time cearense foi desligado do cargo de assessor executivo de futebol. Vale ressaltar que o profissional era o último integrante da antiga composição da gestão do futebol leonino, que tinha nomes como Marcelo Paz e Sérgio Papellin.

Assim, encerra um ciclo de quase 10 anos de serviços prestados ao Leão. A chegada ao Pici se iniciou em 2017, acumulando seis temporadas como atleta, onde conquistou títulos como a Taça dos Campeões Cearense (2017), Série B do Brasileiro (2018), Tetracampeonato Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e o Bicampeonato da Copa do Nordeste (2019 e 2022), além de participar das campanhas de acesso e Copa Sul-Americana. Já em 2022, se aposentou e assumiu papel na diretoria, atuando então como um elo entre atletas e funcionários.

A saída ocorre durante um processo de reformulação do setor após o rebaixamento à Série B de 2026. A expectativa é que outro nome no mercado seja o escolhido para integrar o departamento de fufebol.

Por meio de nota, o clube agradeceu o ídolo leonino. "A toda dedicação e todo o amor pelo Fortaleza Esporte Clube, a Instituição agradece Marcelo Boeck pelo trabalho construído ao longo de nove anos em prol do Leão do Pici", pontuou em trecho do comunicado oficial.

