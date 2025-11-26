Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Boston Celtics entra em quadra nesta noite
Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (26), NA NBA

  • 19h | Boston Celtics x Detroit Pistons | ESPN 2 e +Disney+
  • 21h | Charlotte Hornets x New York Knicks | League Pass
  • 21h | Toronto Raptors x Indiana Pacers | League Pass
  • 21h30 | Miami Heat x Milwaukee Bucks | VIVO
  • 21h30 | Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
  • 22h | New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x Houston Rockets | ESPN 2 e Disney+
  • 0h | Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs | League Pass
  • 0h | Sacramento Kings x Phoenix Suns | League Pass
Assuntos Relacionados
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 27 minutos
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Jogada

Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

Torcedora foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses

Daniel Farias Há 51 minutos
Foto de Rodrygo, que pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira (26), contra o Aprov Chapecó/SC

Jogo de abertura da competição acontece no Ginásio Aécio de Borba

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza na Copinha 2025

Jogada

Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos

Quatro times do Ceará irão disputar a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Daniel Farias Há 1 hora
Kuscevic e Diogo Barbosa, jogadores do Fortaleza, no primeiro duelo entre as equipes.

Jogada

RB Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão do Pici precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Fernanda Alves 26 de Novembro de 2025