Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (26), NA NBA
- 19h | Boston Celtics x Detroit Pistons | ESPN 2 e +Disney+
- 21h | Charlotte Hornets x New York Knicks | League Pass
- 21h | Toronto Raptors x Indiana Pacers | League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Milwaukee Bucks | VIVO
- 21h30 | Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
- 22h | New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies | League Pass
- 0h | Golden State Warriors x Houston Rockets | ESPN 2 e Disney+
- 0h | Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs | League Pass
- 0h | Sacramento Kings x Phoenix Suns | League Pass
Assuntos Relacionados