Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (19), NA NBA
- 21h | Cleveland Cavaliers x Houston Rockets | ESPN 2, Disney+, League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Golden State Warriors | VIVO, League Pass
- 22h | Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves x Washington Wizards | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Denver Nuggets | League Pass
- 22h | Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings | League Pass
- 23h30 | Dallas Mavericks x New York Knicks | ESPN 2, Disney+, League Pass
- 0h | Portland Trail Blazers x Chicago Bulls | League Pass
