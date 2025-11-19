Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Jogada
Legenda: Golden State Warriors e Dallas Mavericks se enfrentam nesta quinta-feira (26) pela final da Conferência Oeste da NBA
Foto: COOPER NEILL / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (19), NA NBA

  • 21h | Cleveland Cavaliers x Houston Rockets | ESPN 2, Disney+, League Pass
  • 21h | Indiana Pacers x Charlotte Hornets | League Pass
  • 21h30 | Miami Heat x Golden State Warriors | VIVO, League Pass
  • 22h | Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Washington Wizards | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Denver Nuggets | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings | League Pass
  • 23h30 | Dallas Mavericks x New York Knicks | ESPN 2, Disney+, League Pass
  • 0h | Portland Trail Blazers x Chicago Bulls | League Pass
