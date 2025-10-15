Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (15)

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (15) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (15), NA NBA

20h | Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets | NBA League Pass

20h30 | Toronto Raptors x Boston Celtics | NBA League Pass

23h | Los Angeles Clippers x Sacramento Kings | NBA League Pass

23h30 | Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers | NBA League Pass