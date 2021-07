Jogos de hoje: Brasileirão e Série A2 são jogos de destaque no futebol deste domingo 04/07

O domingo (04) de futebol será de grandes confrontos pela Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além dos duelos decisivos pelas oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (4)

Campeonato Brasileiro Série A

Chapecoense x Bahia - 11h

Flamengo x Fluminense - 16h

Sport x Palmeiras - 16h

São Paulo x RB Bragantino - 18h15

Ceará x Juventude - 18h15

Cuiabá x Atlético-MG - 18h15

Grêmio x Atlético-GO - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani x Brusque - 11h

Campeonato Brasileiro Série C

São José-RS x Mirassol - 11h

Altos-PI x Floresta - 16h

Criciúma x Paraná - 16h

Campeonato Brasileiro Série D

Madureira x Bangu - 15h

Rio Branco VN x Rio Branco-ES - 15h

Jaraguá-GO x Goianésia - 15h30

Retrô x Juazeirense - 16h

Itabaiana x Murici - 16h

Nova Mutum x União Rondonópolis - 16h

Caxias x Aimoré - 16h

Juventus-SC x Marcílios Dias - 16h

Rio Branco-PR x Joinville - 16h

Sousa x Central - 16h

Moto Club x Imperatriz - 17h

Atlético-AC x Penarol-AM - 18h

Portuguesa x São Bento - 19h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Esmac x Aliança-GO - 10h

RB Bragantino x JC - 15h

Vasco x América-MG - 15h

Fortaleza x Cresspom-DF - 15h

Real Ariquemes x Fluminense - 16h30