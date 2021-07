A segunda-feira (05) de futebol marca o encerramento da rodada na Série C (6ª rodada) e D (5ª rodada) do Campeonato Brasileiro. Ituano x Figueirense e Patrocinense x Caldense são os duelos do dia.

Campeonato Brasileiro Série C

Ituano x Figueirense - 20h

Campeonato Brasileiro Série D

Patrocinense x Caldense - 16h