Jogos de futebol hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de sábado (28)

O sábado (28) de futebol será de duelo decisivo na Liga dos Campeões e de bola rolando nas principais ligas do Brasil, com destaque para São Paulo x Ceará, Fortaleza x Juventude, São José-RS x Atlético-CE, Figueirense x Ferroviário, Icasa x América-RN, representantes locais nas Séries A, C e D.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (28)

Liga dos Campeões

16h - Liverpool x Real Madrid - SBT, TNT Sports e HBO Max

Campeonato Brasileiro Série A

16h30 - Goiás x RB Bragantino - Premiere

19h - São Paulo x Ceará - Premiere

20h30 - Fortaleza x Juventude - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h30 - CSA x Novorizontino - SporTV e Premiere

19h - Sampaio Corrêa x Guarani - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

11h - São José-RS x Atlético-CE - TV NSports

15h - Figueirense x Ferroviário - TV NSports

17h - Campinense x Vitória - Band, DAZN e TikTok

18h - Confiança x Aparecidense - TV NSports

19h - ABC x Brasil de Pelotas - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Tuna Luso x Moto Club - InStat TV

15h - São Paulo Crystal x Retrô - InStat TV

15h - Paraná x Santo André - InStat TV

15h - Portuguesa-RJ x Cianorte - InStat TV

15h - Aimoré x Juventus-SC - InStat TV

15h30 - Juventude Samas x 4 de Julho - InStat TV

15h30 - Brasiliense x Costa Rica-MS - InStat TV

16h - Fluminense-PI x Pacajus - InStat TV

16h - Inter de Limeira x URT - InStat TV

16h - Caldense x Ferroviária - InStat TV

16h - Real Noroeste x Bahia de Feira - InStat TV

16h - São Bernardo x Nova Iguaçu - InStat TV

16h - Oeste x Pérolas Negras - InStat TV

16h - Marcílio Dias x São Luiz - InStat TV

16h30 - Porto Velho x Rio Branco-AC - InStat TV

17h - Icasa x América-RN - InStat TV

18h - Náutico-RR x Trem - InStat TV

18h - Juazeirense x ASA - InStat TV

18h30 - Tocantinópolis x Castanhal - InStat TV

19h - CSE x Atlético-BA - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

14h - Corinthians x Avaí/Kindermann - Band

15h - RB Bragantino x Esmac - Eleven Sports

15h - Internacional x Real Brasília - Eleven Sports

Campeonato Amapaense

17h - Macapá x Oratório - Sem informação de transmissão