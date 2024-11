Jogos de Ceará e Fortaleza no final de semana terão o mesmo árbitro de vídeo (VAR)

Os jogos de Ceará e Fortaleza neste final de semana contarão com o mesmo árbitro de vídeo (VAR). O Leão visita o Juventude pela Série A do Brasileirão 2024 e o Ceará recebe o Avaí pela Série B, e ambos os jogos terão Carlos Eduardo Nunes Braga como VAR.

A escala de arbitragem das partidas foi divulgada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desde 2022, os árbitros de vídeo das partidas do Brasileirão atuam na Central do VAR, localizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Legenda: Monitor do árbitro de vídeo Foto: FERNANDO TORRES/CBF

Já os árbitros principais dos jogos de Fortaleza (no sábado) e de Ceará (no domingo) estão no quadro da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Leão visita o Juventude pela Série A do Brasileirão 2024 e o Ceará recebe o Avaí pela Série B.

Raphael Claus será o responsável por apitar o jogo entre Juventude e Fortaleza, no sábado (2). Ele terá como assistentes Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga.

No domingo (3), na partida entre Ceará e Avaí, o árbitro principal será Anderson Daronco, que terá como assistentes Lúcio Beiersdorf Flor e Jorge Eduardo Bernardi. O árbitro de vídeo (VAR) será Carlos Eduardo Nunes Braga.