Jogo entre Flamengo e São Paulo registra maior renda da história do futebol brasileiro entre clubes

A primeira partida envolvendo Flamengo e São Paulo, pela decisão da Copa do Brasil de 2023, ocorrida ontem (17) no Maracanã, registrou a maior renda bruta entre clubes da história do futebol brasileiro com impressionantes R$ 26.343.300,00. A marca supera, e muito, a arrecadação do Atlético-MG, na final da Libertadores de 2013. O Galo teve R$ 14,2 milhões de bilheteria no jogo contra o Olimpia-PAR. Até então, este tinha sido o maior valor arrecadado em um jogo no futebol brasileiro.

Dos 67.350 presentes no estádio para acompanhar o primeiro jogo, 60.390 pagaram ingresso. Os valores variavam entre R$ 400,00 e R$ 4.500,00. O valor médio dos bilhetes ficou na casa dos R$ 390,00. Na atual temporada, outros três jogos aparecem no top-10 dos que mais arrecadaram no futebol brasileiro. A final da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, teve o maior público do ano, com 67.422 pagantes, e arrecadou R$ 11,6 milhões com a venda de ingressos.

Além dessa partida, mais dois jogos pela Copa do Brasil, envolvendo os finalista da competição aparecem na lista. Flamengo e Grêmio, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal teve a renda bruta de R$ 8,7 milhões, enquanto São Paulo x Corinthians, também pelo jogo de volta da semifinal do torneio, arrecadou R$ 8,5 milhões.

VEJA A LISTA DAS 10 MAIORES RENDAS DO FUTEBOL BRASILEIRO ENTRE CLUBES: