Flamengo x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e São Paulo entram em campo neste domingo para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Maracanã recebe o duelo a partir das 16h (de Brasília).

O Rubro-Negro é tetracampeão do torneio. Caso leve o quinto título, será o segundo maior vencedor da competição. No Brasileirão, a equipe venceu o Botafogo e depois foi derrtada por 3 a 0 pelo Athletico-PR e busca afastar o mau momento com mais uma taça.

Apesar de ter vários títulos, o São Paulo nunca conquistou uma Copa do Bras. A equipe deve ter quase todos os titulares à disposição do técnico Dorival Júnior. A equipe também busca melhor momento na temporada.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Premiere, Amazon e Verdinha FM

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo - Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo

Data e hora: 17/09, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)