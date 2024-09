Jogador do Corinthians provoca Marinho após eliminação do Fortaleza: ‘pode chorar’; veja vídeo

Cacá, zagueiro do Corinthians, provocou Marinho, atacante do Fortaleza, na noite da última terça-feira (24) na zona mista da Neo Química Arena, em São Paulo, após a eliminação do Tricolor do Pici nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024.

“Aí, Marinho… pode chorar”, disse o jogador do Corinthians, em tom de provocação. Dentro de campo, o Fortaleza acabou derrotado por 3 a 0 e, com um placar agregado de 5 a 0 para o Corinthians nas quartas, deu adeus à disputa da Sul-Americana.

VEJA VÍDEO

Após a partida, Marinho conversou com a imprensa na beira do gramado da Neo Química Arena. O camisa 11, que foi titular na partida, demonstrou chateação com a eliminação do tricolor na competição internacional.

"O mais importante é não se abalar, a gente tá bem no [Campeonato] Brasileiro e agora a gente foca na competição, trabalhar firme e forte e voltar as atenções cem por cento no Brasileiro", avaliou Marinho.