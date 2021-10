Jogador do Barbalha, Felipe da Silva sofre tentativa de homicídio; quadro é grave, mas estável

Felipe da Silva, 19, jogador do Barbalha Futebol Clube, sofreu uma tentativa de homicídio nesta segunda-feira (18), na cidade homônima. O jovem foi baleado duas vezes, no ombro e na perna direita, e levado para o Hospital Santo Antônio. Segundo o hospital, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas seu quadro de saúde é estável.

De acordo com o relatório de ocorrência do 4º Comando Regional da Polícia Militar, Felipe estava com outro jovem identificado como Pedro Erick Silva Ambrósio, 18, numa moto, transitando pela avenida Paulo Maurício, no sentido do centro da Cidade, quando outros dois homens, também numa moto, se aproximaram e efetuaram os disparos.

Pedro, segundo a Polícia, foi baleado na cabeça. No entanto, a assessoria de imprensa do Hospital Santo Antônio informou que os ferimentos dele foram leves e ele deve ser transferido ainda na noite de hoje para o Hospital São Vicente, também em Barbalha.

Felipe, por sua vez, chegou em estado grave à unidade de saúde. Teve parada cardiorrespiratória e foi reanimado antes de ser intubado e levado para a UTI.

Investigações

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão em diligências na busca pelos suspeitos da tentativa de homicídio. A Delegacia Municipal de Barbalha é a responsável pelo caso.

Informações que possam contribuir para as investigações podem ser repassadas pela população à Polícia pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo Whatsapp (85) 3101-0181, por onde podem ser enviados áudios, vídeos e fotografias.

Além disso, as denúncias podem ser feitas diretamente à Delegacia de Barbalha pelo telefone (88) 3102-1196. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Jogador

Felipe jogou no time profissional do Barbalha este ano e competiu no Campeonato Cearense Sub-20. Chegou a ser selecionado para compor o elenco da Copa Fares Lopes, mas não teria se apresentado para a convocação.