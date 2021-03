Envolvido em denúncias de jogadores, Barbalha perde por 8 a 0 para o Caucaia no Cearense

O momento do Barbalha é delicado fora e dentro de campo. Nesta segunda-feira (1º), mesmo dia em que atletas denunciaram o clube por atraso de salários, maus-tratos e falsificação de documentos, o time entrou em campo pelo Campeonato Cearense e sofreu a maior goleada da competição: 8 a 0 para o Caucaia.

>> Confira os resultados da 5ª rodada do Campeonato Cearense 2021

Mesmo atuando em casa, no estádio Inaldão, o Barbalha foi presa fácil para a Raposa Metropolitana, que garantiu classificação para a segunda fase do Estadual, que com este resultado, assumiu também a liderança do torneio.

Já o Barbalha sofreu a terceira derrota seguida e está na vice-lanterna, com quatro pontos em cinco jogos, correndo riscos de rebaixamento.

O grande destaque do jogo foi o experiente atacante Ciel, que marcou quatro gols na partida. Aos 38 anos, ele assumiu a artilharia isolada do torneio, com seis gols. Hugo Freitas, Everton, Anderson e Moisés completaram o placar.

Legenda: Ciel marcou 4 gols na goleada do Caucaia por 8 a 0 sobre o Barbalha Foto: Divulgação/Caucaia EC

Entenda a crise

Nesta segunda-feira (1º), o Diário do Nordeste noticiou que o clube está com salários atrasados no elenco, um dos motivos para os atletas prestarem Boletim de Ocorrência na Delegacia de Juazeiro do Norte, neste sábado (27).

Outros resultados

Outros três jogos deram sequência à 5ª rodada do Campeonato Cearense, o Ferroviário venceu o Icasa por 1 a 0, no estádio Mirandão. O Atlético-CE bateu o Crato por 2 a 1, no estádio Domingão, e o Guarany de Sobral pardeu para o Pacajus por 1 a 0, no estádio João Ronaldo.