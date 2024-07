Jockey Club Cearense recebe mais uma edição do Fortaleza Quarter Horse Show; veja programação

Tudo pronto para mais um tradicional evento no Jockey Club Cearense. Nos dias 12, 13 e 14 de julho acontece o tradicional Mega Nacional Grande Prêmio e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. O evento promete ser um dos mais disputados dos últimos anos, reunindo as melhores criações equinas da veloz raça Quarto de Milha. A organização anunciou que a premiação do Fortaleza Quarter Horse Show será de R$ 300 mil no GP com provas em 365 metros.

São esperadas criações Ceará, Pernambuco, Bahia, Piaui e Pará. Dentre vários destaques, estará a presença da campeã nacional Fazenda Haras Claro com seleto inédito plantel de jovens potros e potrancas colocados à venda. No GP, a Campeã Nacional Fazenda Haras Claro detém o número de maiores conquistas, seis em catorze disputadas.

Leilão virtual

Para este ano, haverá a edição virtual de 16 anos do Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, no sábado, às 18h, na sala presencial das sociais do Jockey Club Cearense.