João Paulo convoca assembleia de urgência no Ceará sobre ‘atos praticados por conselheiros’; entenda

João Paulo Silva, presidente do Ceará, convocou neste sábado (7), em caráter de urgência, uma Assembleia Geral Extraordinária no clube, convocando todos os Associados Proprietários Contribuintes, membros do Conselho Deliberativo do Vovô.

De acordo com o edital de convocação, a assembleia de urgência irá “tratar sobre atos praticados por conselheiros que estão prejudicando a instituição do Ceará Sporting Club, providências a serem tomadas e outras decisões institucionais necessárias”.

A assembleia está marcada para a próxima segunda-feira (9), às 19h (em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados), e às 19h30 (em segunda convocação), na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto.

João Paulo Silva foi reeleito presidente do Ceará na última quinta-feira (28), após superar Pedro Gabriel no pleito eleitoral. Ele seguirá à frente da diretoria executiva do clube pelo próximo triênio, entre 2025 e 2027.