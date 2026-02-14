Diário do Nordeste
Itabirito x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
Jogada
Legenda: O Galo visita o Itabirito pelo Mineiro
Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético entra em campo neste sábado (14) às 19h, no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, a última da 1ª Fase.

O Galo está na 2ª colocação do Grupo A com 11 pontos, atrás do URT pelo número de vitórias. Para ser líder e se classificar como primeiro colocado, o Galo precisa vencer e torcer por um tropeço do rival. Se empatar, torce para ele perder seu jogo. 

Caso fique em 2º, o Atlético ainda pode avançar como melhor colocado. O Itabirito tem 7 pontos no Grupo C e já está eliminado.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Sportynet e Premiere

Palpites 

Prováveis Escalações

Itabirito:

Vinicius Dias; Gleisinho, Wallace, Felipe Camargo, Bryan; Pedro Rodrigues, Serginho, Ruan Levine, Givigi G.; Luis Araujo, Romario. Técnico: Marcelo Fidelcino Caranhato. 


Atlético Mineiro: 

Everson; Angelo Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi; Victor Hugo, Maycon, Alan Franco, Cuello; Hulk, Reinier. Técnico: Lucas Gonçalves. 

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira;
VAR: Emerson de Almeida Ferreira

 

