Irmão de Pogba faz acusações contra jogador e avisa: 'manipular pessoas não é bom'

Após ser acusado de extorquir o irmão Paul Pogba, Mathias, usou as redes sociais para ameaçou fazer revelações comprometedoras contra o meia da Juventus. O texto traz elementos sobre prisão e chama o jogador de mentiroso.

"Meu irmãozinho finalmente está começando a mostrar sua verdadeira face. Já que foi ele quem começou a falar para mentir para a polícia e quem está divulgando a informação, não podemos dizer nada", escreveu Mathias, no Twitter.

"Paul, você realmente queria me silenciar, mesmo que isso significasse mentir e me mandar para a prisão. Suspeitei agora, está provado, minha versão dos fatos está acontecendo e ao contrário de você, tenho o suficiente para provar minhas palavras e suas mentiras .Vou te dizer de novo: irmão, manipular as pessoas não é bom!(...) Não é sobre dinheiro: Você me incriminou contra minha vontade, eu quase morri por sua causa, você saiu no buraco enquanto fugia e você quer bancar o inocente. Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há mais covarde, mais traidor e mais hipócrita do que você nesta terra", completou.

"Kylian, agora você entende? Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para seu próprio bem, tudo é verdade e comprovado, o marabu é conhecido! Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você!", concluiu.

O irmão mais velho do jogador da Juventus postou vídeo avisando que vai expor o atleta nos próximos dias.

"Se estou fazendo esse vídeo hoje, é porque acredito que o público francês, italiano e inglês, os fãs do meu irmão e ainda mais a seleção francesa, a Juventus, os colegas e os patrocinadores do meu irmão merecem saber certas coisas para saberem se ele (Paul Pogba) merece a admiração, o respeito e o amor do público. Se ele merece o seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar a Copa do Mundo. Se merece jogar pela Juventus e se é uma pessoa confiável", disse Mathias, atacante do Belfort, da quarta divisão francesa.

A imprensa europeia explica que a relação entre os irmãos nunca foi tão próxima. No vídeo, Mathias chega a citar Mbappé, jogador do PSG e companheiro de seleção de Pogba.

"Vou dizer também muitas coisas importantes sobre Kylian Mbappé, a estrela do futebol de hoje em dia, e haverá provas e testemunhos para comprovar as minhas palavras. Tudo isto será explosivo. Fiquem ligados e nos vemos em breve", avisou Mathias.

O documento lido por Mathias também cita a advogada Rafaela Pimenta. Ela cuida dos negócios após a morte de Mino Raiola, antigo empresário do irmão. A empresa de advogados do meia emitiu nota sobre o tema.

“As declarações recentes de Mathias Pogba não são uma surpresa e acontecem no seguimento de tentativas de extorsão e ameaças. Os fatos foram reportados há um mês às polícias italiana e francesa e não haverá mais comentários sobre a investigação que está em curso."