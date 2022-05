Pogba recusa proposta do Manchester City, indica site inglês

O volante francês Pogba recusou uma proposta do Manchester City. De saída do Manchester United, com o contrato encerrado em junho, o atleta de 29 anos até abriu negociação, mas resolveu recuar para fechar com um novo clube da Europa. A informação é do site “The Athletic".

Um fato é certo: o meio-campo não irá permanecer em Old Trafford. Após litígio com a comissão técnica, descartou uma renovação de contrato e ficou fora dos relacionados das últimas partidas.

O City busca um nome para a posição por conta de Fernandinho, que está de saída. Assim, o treinador espanhol Pep Guardiola demonstrou interesse em Pogba pelas características de jogo.

Além da equipe inglesa, o Real Madrid, da Espanha, e a Juventus, da Itália, também desejam Pogba.