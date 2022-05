Haaland será anunciado como reforço do Manchester City ainda nesta semana, diz site

O atacante Haaland deve ser anunciado como novo reforço do Manchester City ainda nesta semana. Cobiçado por vários times no mundo, o jogador de 21 anos vai assinar contrato de cinco anos com o clube inglês, que já concluiu o acerto. As informações são do site “The Athletic.”

O Borussia Dortmund será notificado nesta semana sobre o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 63 milhões de libras (cerca de R$ 392 milhões na cotação atual). O salário do atleta será de 500 mil libras por semana (o equivalente a R$ 3,1 milhões).

Real Madrid e Barcelona tinham interesse no atacante norueguês. No entanto, o atleta já havia chegado a um pré-acordo com o Manchester em abril.

O início da carreira de Haaland foi no Bryne. Ele também atuou pelo Molde e só depois deixou a Noruega. No RB Salzburg passou duas temporadas até ir para o Borussia Dortmund (2019/2020).

Até o momento, vestindo a camisa do clube alemão, ele marcou 85 gols em 88 jogos disputados, além de ter sido artilheiro da última edição da Champions League.