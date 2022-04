Morre aos 54 anos o agente de futebol Mino Raiola, representante de Pogba, Haaland e Ibrahimovic

Conhecido como o agente de alguns dos principais jogadores de futebol da Europa, o italiano Mino Raiola morreu neste sábado (30). A informação foi confirmada pelo Twitter oficial de Raiola por volta das 11 horas da manhã.

"Em uma tristeza infinita, nós compartilhamos a morte do mais cuidadoso e impressionante agente de futebol que já existiu. Mino lutou até o fim com a mesma força que ele usava nas mesas de negociação para defender nossos jogadores. Como sempre, Mino nos fez orgulhoso", diz parte da nota oficial sobre a morte do agente.

Mino Raiola tinha 54 anos e estava internado na UTI do hospital San Raffael em Milão após passar por um processo cirúrgico, segundo informações do UOL. No entanto, não há detalhes sobre qual era o problema de saúde do empresário.

O italiano trabalhava como agente de jogadores nas principais ligas europeias de futebol. A lista de clientes dele envolvia Paul Pogba (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Mairo Baloteli (Adana Demirspor), Romelu Lukaku (Chelsea), Matthijs De Ligt (Juventus), Gianluigi Donnarumma (PSG).

Vida e carreira

De origem italiana, Mino Raiola cresceu na Holanda e começou a vida profissional assumindo o comando da pizzaria La Napoli, administrada pela própria família. Com 19 anos atuou no mercado imobiliário, e aos 22 anos deu os primeiros passos no mercado do futebol.

Já atuou como diretor esportivo do clube holandês HFC Haarlem, e começou a trabalhar representando atletas aos 25 anos. O primeiro trabalho veio após uma parceira para representar Rob Jansen, que era titular da seleção holandesa e hoje trabalha como conselheiro de Ronald Koeman, ex-técnico da Holanda e do Barcelona.

Anúncio anterior

Mino Raiola já tinha tido a morte anunciada no último dia 28 de abril. Ele, no entanto, desmentiu pelas redes sociais, afirmando que estaria enraivecido pelas notícias.

"Estado de saúde atual para aqueles que estão preocupados: com raiva pela segunda vez em 4 meses que eles me matam. Parece que também posso ressuscitar", disse Mino pelo Twitter.