Canoa Quebrada recebe a etapa dos jogos universitários de praia até 4 de maio

Desde a última quinta-feira (28), Canoa Quebrada, em Aracati (CE), recebe uma nova etapa dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs Praia 2022. A competição, que vai até o dia 4 de maio, é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Universitária Cearense de Esportes (FUCE).

Com exceção do Paraná e Minas Gerais, 25 estados do Brasil estão confirmados. Ao todo, quase 1,5 mil pessoas estão entre as delegações – o maior número da história dos JUBs Praia. Entre os atletas, 922 estão nas disputas de 10 modalidades – que também figura como um recorde em 2022.

Legenda: O vôlei de praia está entre as 10 modalidades do Jubs de 2022 Foto: Divulgação

No cronograma esportivo, 10 modalidades integram o certame: basquete 3×3, beach soccer, beach hand, beach tennis, beach wrestling, cross training, futevôlei, futmesa, vôlei de praia e vôlei 4×4 misto. Os jogos são abertos ao público de maneira gratuita e contam com transmissão ao vivo através do Facebook e YouTube da CBDU.

Sucesso

Para o diretor de esportes e eventos da Conferência Brasileira de Desporto Universitário, Alessandro Battiste, os JUBs Praia têm um potencial muito grande.

"No ano passado (2021), nós inserimos mais modalidades e, mesmo na pandemia, nós conseguimos uma adesão muito grande. Nós temos a expectativa que este evento seja bem grande e que possa crescer cada vez mais. É um desafio, porque quanto mais atletas, mais jogos, mais estrutura. Eu acho que nós estamos no intuito de fazer com que este evento seja um dos pilares da matriz da CBDU”.

Expectativa

O cearense Wesley da Silva, atleta do Beach Soccer da UniATENEU, encara com grande expectativa sua quinta edição dos jogos.

“Estou muito feliz em poder participar, mais uma vez, dos JUBs Praia, que são uma competição incrível. Desde 2017, na minha primeira participação, me apaixonei pela competição. Temos as maiores expectativas sempre, com bons pensamentos. A pressão dessa vez é maior. Vamos jogar em casa e nossa equipe está bastante focada e consciente no trabalho que vamos ter e da importância que é essa competição dentro do nosso estado. A CBDU nunca deixou a desejar. Tá tudo maravilhoso. O transporte atendeu a gente com o maior carinho e o local em que estamos hospedados é muito aconchegante”, conclui.