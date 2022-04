Crato x Icasa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Crato encara o Icasa em jogo da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será neste sábado (30), às 15h (de Brasília), no Estádio Mirandão, no Crato.

O Azulão é 6º na tabela com 1 ponto, em duas rodadas. Na estreia, Crato perdeu para o Retrô por 2 a 0, e na 2ª rodada, empatou com o América/RN em 0 a 0.

Já o Icasa está em 4º, na zona de classificação para a 2ª Fase, com 3 pontos em duas partidas. O Verdão venceu o Globo na estreia no Romeirão, mas foi derrotado na 2ª rodada pelo Afogados por 1 a 0 no estádio Vianão.

ONDE ASSISTIR

NSports transmite a partida.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crato:

Preto, Dimas, Fernando, Ney Sergipano, Jean, , Lismar, Diego Douglas, Pedro Santos, Luis Gabriel, Mateus Costa e Hugo Cruz. Técnico: Cicero Roberto

Icasa:

Tanaka, Roni, Gabriel, Mateus Henrique, Neguete, Welton, Guidio, Jonathan, Cesinha, Leandro Cearense, Denis. Técnico: Sidney Moraes

FICHA TÉCNICA

Crato x Icasa

Data e hora: 30/04, às 15 horas

Local: Estádio Mirandão, no Crato