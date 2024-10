Diferença para líder a Série A aumenta após 29ª rodada e chances de título do Fortaleza caem

A 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Fortaleza. O Tricolor de Aço foi derrotado na sexta-feira por 3 a 1 para o Grêmio e viu suas chances de título brasileiro diminuírem. Além da derrota em Porto Alegre, o Leão viu o Botafogo vencer fora de casa o Athletico/PR e aumentar a vantagem na liderança. Hoje o Leão está há 5 pontos do time carioca: 60 a 55.

Entre eles está o Palmeiras, vice líder com 57. O Verdão empatou fora de casa com o Bragantino em 0 a 0.

Outro perseguidor do Fortaleza é o Flamengo, que venceu o Bahia fora de casa por 2 a 0 e chegou aos 51 pontos, em 4º. O detalhe é que o Fla é o único time que tem um jogo a menos dos que lutam pelo título.

UFMG

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem 10% de ser campeão. Antes da rodada começar, as chances, segundo a UFMG, eram de 23%.

Quem tem mais chance de título é o Botafogo: 62,0%. O Palmeiras vem em seguida, com 25,2%. O Flamengo é o 4º com chance de título, com apenas 2,6%.

Espião Estatístico

De acordo com o economista Bruno Imaizumi e a equipe do Espião Estatístico, do ge, o Fortaleza tem 5,2% de chance de título no Brasileirão, está atrás de Botafogo (57,06%) e Palmeiras (33,19%). O Flamengo é o 4º na ordem de chances, com 3,99%.

Chance de gol

O Chance de Gol é mais rigoroso com as chances de Fortaleza. Para o site, o Botafogo tem 49.8 % de chances, o Palmeiras tem 44.9 %, portanto, com números mais equilibrados, seguido por Flamengo 3.5 % e só depois o Fortaleza, com 1.8 %.