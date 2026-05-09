Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026

A Federação de Futebol do Irã confirmou, neste sábado (9), a presença do país na Copa do Mundo de 2026. A equipe nacional tinha garantida a vaga no Mundial, mas diante do conflito no Oriente Médio com Israel e EUA, que é uma sede da competição, a participação não tinha sido assegurada.

Além do território norte-americano, o evento também será realizado no Canadá e no México. A Fifa buscava a resposta para garantir as 48 seleções presentes no torneio, que tem início em 11 de junho.

Assim, a entidade convidou membros do regime iraniano para uma reunião no dia 20 de maio a fim de definir ajustes para assegurar um ambiente de paz e sem novos resquícios da guerra na Copa. Do outro lado, o país também fez uma série de solicitações de segurança durante o período do Mundial.

O Irã está no Grupo G, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Apesar dos pedidos para atuar em outros locais, os jogos da equipe na 1ª fase estão todos marcados para os estádios dentro dos EUA.