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Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026

O país agendou uma reunião com a Fifa para debater a segurança

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
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Legenda: A seleção do Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026
Foto: AFP

A Federação de Futebol do Irã confirmou, neste sábado (9), a presença do país na Copa do Mundo de 2026. A equipe nacional tinha garantida a vaga no Mundial, mas diante do conflito no Oriente Médio com Israel e EUA, que é uma sede da competição, a participação não tinha sido assegurada.

Além do território norte-americano, o evento também será realizado no Canadá e no México. A Fifa buscava a resposta para garantir as 48 seleções presentes no torneio, que tem início em 11 de junho.

Assim, a entidade convidou membros do regime iraniano para uma reunião no dia 20 de maio a fim de definir ajustes para assegurar um ambiente de paz e sem novos resquícios da guerra na Copa. Do outro lado, o país também fez uma série de solicitações de segurança durante o período do Mundial.

O Irã está no Grupo G, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Apesar dos pedidos para atuar em outros locais, os jogos da equipe na 1ª fase estão todos marcados para os estádios dentro dos EUA.

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